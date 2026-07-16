Rusya'dan Kiev'e füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Rusya'dan Kiev'e füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı

Rusya\'dan Kiev\'e füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı
16.07.2026 09:38  Güncelleme: 09:52
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Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği balistik füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Saldırı, AB ile Ukrayna arasında imzalanan İHA anlaşmasından saatler sonra gerçekleşti.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişinin ise yaralandığını ifade etti. Klitschko, yaralılardan 3'ünün hastaneye kaldırıldığını, Sviatoshynskyi bölgesindeki bir depo ve Darnytskyi bölgesindeki bir binada yangın çıktığını aktardı.

Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında İHA anlaşması imzalanmıştı

Rusya'nın temmuz ayında Kiev'e gerçekleştirdiği 6'ncı saldırı, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kiev'i ziyareti sırasında Ukrayna ile Avrupa Birliği arasında "insansız hava aracı anlaşması" imzalanmasından saatler sonra geldi. Anlaşma, Kiev'in savaş alanındaki uzmanlığını AB'nin endüstriyel kapasitesiyle birleştirerek ortak projeler kurmayı ve üretimi hızla artırmayı amaçlıyor. - KİEV

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Dünya, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'dan Kiev'e füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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