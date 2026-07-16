Rusya\'dan Kiev\'e füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişinin ise yaralandığını ifade etti. Klitschko, yaralılardan 3'ünün hastaneye kaldırıldığını, Sviatoshynskyi bölgesindeki bir depo ve Darnytskyi bölgesindeki bir binada yangın çıktığını aktardı.

Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında İHA anlaşması imzalanmıştı

Rusya'nın temmuz ayında Kiev'e gerçekleştirdiği 6'ncı saldırı, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kiev'i ziyareti sırasında Ukrayna ile Avrupa Birliği arasında "insansız hava aracı anlaşması" imzalanmasından saatler sonra geldi. Anlaşma, Kiev'in savaş alanındaki uzmanlığını AB'nin endüstriyel kapasitesiyle birleştirerek ortak projeler kurmayı ve üretimi hızla artırmayı amaçlıyor. - KİEV