Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı

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İstanbul'da Üsküdar- Samandıra Metro Hattı'nda yaşanan metro arızası saatlerdir devam ediyor. İstasyonlarda yoğunluğa neden olan aksaklık nedeniyle gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Saatlerdir devam eden bu durumun, iki trenin karıştığı kaza nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

METRO İSTANBUL'DAN 'KAZA' AÇIKLAMASI

M5 Üsküdar-Samandıra metro hattının Fıstıkağacı İstasyonu civarında 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece arıza yaşandığı düşünülmüş ve sorunun ne sebepten kaynaklandığı merak konusu olmuştu. Metro İstanbul'un yaptığı açıklamada, Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz 2 trenin kaza yaptığı duyuruldu. Metro İstanbul, 2 trenin birbirine teması sonucu zarar gören kuplajların tamir çalışmasının sürdüğünü belirtti. Açıklamada zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanacağı, hattın 25 Nisan Perşembe sabahı normale döneceği belirtildi. Hattaki seferler, Üsküdar ile Altunizade istasyonları arasında yapılabiliyor.

ULAŞIM RİNG SEFERLERİYLE SAĞLANIYOR

Metro hattında devam eden tamir çalışmaları nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında ulaşım 15 dakika aralıklarla düzenlenen ring seferleriyle sağlanıyor. Altunizade-Samandıra Merkez istasyonları arasında seferlerin normal şekilde devam ettiğini belirten Metro İstanbul, yolcuların oluşabilecek yoğunluktan ve beklemelerden etkilenmemeleri için Üsküdar İstasyonu 1 numaralı girişin karşısında, sahil tarafından bulunan İETT durağından Altunizade yönüne, Altunizade İstasyonu'nda 6 numaralı girişin yanında bulunan İETT durağından Üsküdar yönüne, ücretsiz İETT ring seferleri düzenlendiği ifade etti.