Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı

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İstanbul'da Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen arızayla ilgili İBB'ye bağlı Metro İstanbul bir açıklama yaptı. Açıklamada "İki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir. Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

23.04.2024 15:07  Güncelleme: 15:11
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İstanbul'da Üsküdar- Samandıra Metro Hattı'nda yaşanan metro arızası saatlerdir devam ediyor. İstasyonlarda yoğunluğa neden olan aksaklık nedeniyle gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Saatlerdir devam eden bu durumun, iki trenin karıştığı kaza nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

METRO İSTANBUL'DAN 'KAZA' AÇIKLAMASI

M5 Üsküdar-Samandıra metro hattının Fıstıkağacı İstasyonu civarında 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece arıza yaşandığı düşünülmüş ve sorunun ne sebepten kaynaklandığı merak konusu olmuştu. Metro İstanbul'un yaptığı açıklamada, Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz 2 trenin kaza yaptığı duyuruldu. Metro İstanbul, 2 trenin birbirine teması sonucu zarar gören kuplajların tamir çalışmasının sürdüğünü belirtti. Açıklamada zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanacağı, hattın 25 Nisan Perşembe sabahı normale döneceği belirtildi. Hattaki seferler, Üsküdar ile Altunizade istasyonları arasında yapılabiliyor.

Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda metro hattında trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı

ULAŞIM RİNG SEFERLERİYLE SAĞLANIYOR

Metro hattında devam eden tamir çalışmaları nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında ulaşım 15 dakika aralıklarla düzenlenen ring seferleriyle sağlanıyor. Altunizade-Samandıra Merkez istasyonları arasında seferlerin normal şekilde devam ettiğini belirten Metro İstanbul, yolcuların oluşabilecek yoğunluktan ve beklemelerden etkilenmemeleri için Üsküdar İstasyonu 1 numaralı girişin karşısında, sahil tarafından bulunan İETT durağından Altunizade yönüne, Altunizade İstasyonu'nda 6 numaralı girişin yanında bulunan İETT durağından Üsküdar yönüne, ücretsiz İETT ring seferleri düzenlendiği ifade etti.

Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda metro hattında trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda metro hattında trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda metro hattında trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda metro hattında trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Gülçin Aslan: Ooo İstanbul seni daha güzel!!! günler bekliyor merak etme. 5 sene de bu hale geldiyse önümüzdeki 5 sene de kim bilir daha ne günler görecek bu İstanbul 50 16 Yanıtla
  • Kezban Akardaş: Herşey çok güzel oluyordu! 43 13 Yanıtla
  • Ali Kublay: Makinistsiz metroyu kafa kafaya carpistirabilen başka bir ülke varmı aceba merak ettim 40 4 Yanıtla Ahmet eren Kacmaz: KENDİ HALİNE GİDEN METROBÜS BİLE 5 YILDA ENKAZI YAŞIYACAK İSTANBUL AMA ŞOV REKLAM ALGI MÜTHİŞ 23 6
  • Ahmet eren Kacmaz: NERDE O EKRİM SOSYAL MEDYA TROLLRRİ 31 9 Yanıtla
  • İbrahim: Eko işini yap. Eko işini adam gibi yap. Yap eko yap. İş yapmak reklam yapmaya benzemez. 20 5 Yanıtla
  • Şenol Mirza: Akp böyle yapar 3 22 Yanıtla
  • Osman Gazi: İnsanlar hakkettiği gibi yaşar... 14 4 Yanıtla

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