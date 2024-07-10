Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu - Son Dakika
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Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu

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Dün akşam katıldığı canlı yayında konuklardan Şaban Sevinç'in sözlerine sinirlenerek ''Hadsizsin'' diyerek yayını terk eden Buket Aydın sessizliğini bozdu. Sevinç'in kendisinden dilediği özrü kabul etmeyen Aydın ''Sürekli sesini yükseltip küçümser tavırla konuştu. Siyasi arenada laf yarıştıramadığı için bel altı vurdu'' dedi.

10.07.2024 09:18
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Dün akşam "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programına konuk olan Gazeteci Buket Aydın ile Şaban Sevinç arasında tartışma çıktı. Sevinç'in sözlerine sinirlenen Aydın, yayını terk etti. Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, Sevinç'e sitem ederken programda dilediği özrü de kabul etmedi.

"BANA GERİ ZEKALI İMASINDA BULUNUP BEL ALTI VURDU"

Canlı yayın sonrası Instagram hesabından açıklama yapan Buket Aydın, "Bu akşam yayının başından bu yana bu şahsın saldırılarına maruz kaldım. Onunla aynı fikirde olduğum anlar dahil olmak üzere bana sesini yükseltip küçümser bir tavırla konuştu. Sürekli bana 'sen' diye hitap etti. Defalarca 'Ben size diyorum' dememe rağmen bana 'sen' dedi. 'Anlattıklarımı anlayamıyorsunuz' diyerek geri zekalı imasında bulundu. Hepsine sustum. Ama bir ulusal kanalda adeta Twitter trolü gibi defalarca öyle olmadığını, yalan olduğunu anlattığım birtakım saçmalıklar üzerinden beni susturmaya çalışmasına müsaade edemezdim. Kendisi benimle siyasi arenada laf yarıştıramadığı için bel altı vurmaya kalktı. Bir kadın olarak buna sessiz kalmak onurumu ve şerefimi zedeler. Biz siyasi tartışmalara girebiliriz, herkes fikrini açıkça söyler; kavga edebiliriz. Ama saygısızlık; bel altı imalar, kavgayı kişiselleştirmek, bunlar kabul edilemez. Konuyu kamuoyu vicdanına bırakıyorum. Son olarak bu şahsın özrünü asla kabul etmediğimi ifade etmek istiyorum" dedi.

Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu

CANLI YAYINDA GERGİNLİK

Şaban Sevinç'in canlı yayındaki "CHP delegesi kredi kartı ile saat almaya benzemez" demesine sinirlenen Buket Aydın, "Ben kredi kartıyla saat almadım. Twitter'da sürekli kredi kartı üzerinden, saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılan benim. Sana elli saattir kim yazıyor mesajları? Seni kim böyle yönlendiriyor. Şov yapma, haddini bil. Bu adam çok saygısız ve terbiyesiz bir insan. Ben bu yayını terk ediyorum. Ben bu kadar rezil, seviyesiz bir kişiyle yayına devam etmem. Hadsizsin Şaban Sevinç" diyerek yayını terk etti.

Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu
Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu

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Son Dakika 3.Sayfa Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • recep özoğul: Az bile yapmış. Sen hangi sıfatla konuşuyorsun ki. Birilerinin gönlünü hoş etmesen kim seni çıkarır TV ye 23 6 Yanıtla
  • Ankara null: adam hakli kaybol 20 4 Yanıtla
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