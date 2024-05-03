Safari Kazasında 12 Turist Yaralandı - Son Dakika
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Safari Kazasında 12 Turist Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı şirkete ait safari tur araçlarının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 turist ve 3 personel yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

03.05.2024 00:32  Güncelleme: 00:42
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Safari kazasında can pazarı: 12'si turist 15 yaralı

Safari araçları çarpıştı, araçlardan fırlayan yolcular yola savruldu

Acı içerisinde kıvranan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı şirkete ait safari tur araçlarının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11'i İngiliz, 1'i İrlanda vatandaşı olmak üzere 12 turist ve 3 personel yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde tam anlamıyla can pazarı yaşanırken araçtan yola fırlayan yaralılara Jandarma, 112 Sağlık ekibi ve itfaiye personellerinin yanı sıra vatandaşlar ve tura çıkan diğer turistler yardıma koştu. Kazayı gören ve yardıma koşan genç kadın, araçların alabildiğine hızlı olduğunu, arkadan gelen aracın önündeki araca çarptıktan sonra yoldan çıkarak devrildiğini, böylesine büyük bir kazada can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Kaza Manavgat ilçesi Değirmenli Mahallesi Güzelyalı Mahallesi yolu üzeri Delioğlanlı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya'nın Okurcalar, Avsallar ve Türkler mahallelerindeki otellerden aldığı turistleri taşıyan Ferhat Arslan'ın kullandığı 34 BSC 865 plakalı yarı açık tur minibüsünün aynı istikamette gitmekte olan Özcan Akkaya'nın kullandığı 34 BSC 990 plakalı yarı açık safari tur minibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Ferhat Arslan'ın kullandığı 34 BSC 865 plakalı tur minibüsü önündeki minibüse çarptıktan sonra yoldan çıkarak yolun sağında bulunan betonarme aydınlatma direğinin üzerine devrildi.

Kazada arkadan çarpan aracı kullanan Ferhat Arslan, araçta personel olarak bulunan Levent Toslak ve Ziya Öztürk ile araçta yolcu olarak bulunan İngiliz turistler Cipriah Florih Locatus, Andreaa Locatus, Saya Anays Locatus, Luley Bulorky, Tina Taylor, Mr Kacper Marcın, Luley Bulorky, Uljana Golubeva, Evelına Matveeva, Laura Ellen Carlton, Bobby Luke Carlton, Gillian Smith ve İrlanda vatandaşı Julia Marıe yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez ve Sarılar Jandarma Karakolları, Jandarma Trafik, 112 Sağlık ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Devrilen araçtan yola savrulan ve acı içerisinde kıvranan yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen ekipler tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldılar. Yaralılardan 53 yaşındaki İngiliz vatandaşı Luley Bulorky'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Safari Kazasında 12 Turist Yaralandı - Son Dakika

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