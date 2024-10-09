Sahil Güvenlik'ten 22 Kaçak Göçmene Kurtarma - Son Dakika
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Sahil Güvenlik'ten 22 Kaçak Göçmene Kurtarma

Sahil Güvenlik\'ten 22 Kaçak Göçmene Kurtarma

Çanakkale'de motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içindeki 22 kaçak göçmen kurtarıldı.

09.10.2024 21:10
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içindeki 9'u çocuk toplam 22 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu KB-119 tarafından lastik bot içerisindeki lastik bot içindeki 9'u çocuk toplam 22 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sahil Güvenlik'ten 22 Kaçak Göçmene Kurtarma - Son Dakika

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