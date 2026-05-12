Sahte Araç Kiralama Çetesi Çökertildi

12.05.2026 21:34
29 ilde düzenlenen operasyonla 74 dolandırıcı gözaltına alındı, 102 milyon lira haksız kazanç ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi merkezli 29 ilde, sahte araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdıkları ve 102 milyon liranın üzerinde haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 74 şüpheli gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik geniş çaplı soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin "arabamgelsin.org", "worldautocar.com" ve "avsaracfilosu.com" gibi sahte internet siteleri açtıkları ve bu platformlarda "araç kiralama" adı altında sahte ilanlar yayımladıkları belirlendi. İlanları görerek iletişime geçen vatandaşlarla, yabancı uyruklu kişiler adına açılmış ve sık sık değiştirilen hatlar üzerinden görüşen zanlıların, kendilerine çağrı merkezi izlenimi vererek mağdurları aldattıkları tespit edildi.

Kaparo adı altında para toplayıp iz kaybettirdiler

Şüphelilerin yaptıkları telefon görüşmelerinde kapara veya ürün bedeli bahanesiyle para talep ettikleri anlaşıldı. Mağdurların gönderdiği paraların, banka hesapçı ağı kullanılarak transfer edildiği ve bu yolla paranın izinin kaybettirilerek haksız kazanç sağlandığı ortaya çıkarıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ülke genelinde 88 farklı olay aydınlatılırken, olaylara karışan 82 şüpheli tespit edildi. Zanlıların banka hesaplarında yapılan incelemelerde toplam 102 milyon 537 bin 610 liralık hesap hareketliliği olduğu saptandı.

Şafak vakti 29 ilde eş zamanlı baskın

Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik bugün saat 06.30 sıralarında Gebze merkezli olarak aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa ve Diyarbakır'ın da bulunduğu toplam 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Dosya kapsamında incelenen şüphelilerden 2'sinin halihazırda cezaevinde, 2'sinin ise yurt dışında olduğu belirlenirken, firari konumdaki 4 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Gözaltı, Son Dakika

