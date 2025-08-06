Sahte Diploma ve Kimlik Operasyonu

Kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma, kimlik ve sürücü belgesi düzenleyen çetenin üyesi Gülseren Üstün, "Arabada uyuşturucu taşınırken Vural Durmaz oluyordu ve polis uygulama noktalarında kimliğini göstererek rahatlıkla aracın uygulama noktasından geçmesini sağlıyordu" ifadelerinde bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte üretilmiş elektronik imza çıkartarak sürücü belgesi, üniversite mezuniyet belgesi düzenlendiğinin tespiti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda ifadesi alınan çete üyesi Gülseren Üstün, çete lideri Ziya Kadiroğlu'nun teklifi üzerine e-imza üretme karşılığında 3 bin lira para aldığını ifade etti.

"İki farklı sahte kimliği Kadiroğlu bana verdi"

E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşun Ankara ve İstanbul şubesinde e-imza çıkardığından bahseden Üstün, e-imza çıkartırken ibraz ettiğim iki farklı sahte kimliği Kadiroğlu bana verdi. Kadiroğlu yetkisiz şekilde giriş yaptı, ben giriş yapmadım. Kadiroğlu, beni ve kızımı tehdit ettiği için bu eylemi gerçekleştirdim. Ayrıca Kadiroğlu'nun evinde kaplama makineleri vardı, bu makineler sahte kimlikleri kaplamak için kullanılıyordu. Vural Durmaz'da, Ziya Kadiroğlu'yla beraber çalışıyordu. Genelde arabada uyuşturucu taşınırken Vural Durmaz oluyordu ve polis uygulama noktalarında kimliğini göstererek rahatlıkla aracın uygulama noktasından geçmesini sağlıyordu" beyanında bulundu.

Adalet Meslek Yüksekokulunda 2 yıllık eğitim gören Esra Gençoğlu, 2018 yılında Mete Gül adlı şahısla tanıştı. Gül'ün kendisini 4 yıllık üniversite mezunu yapabileceğini ve Hukuk Fakültesine geçiş yaparak Makedonya'da öğrenim görebileceği vaadinde bulundu. Gül, Makedonya'da LODOSSTAR Yurt Dışı Eğitim ve Dil Okullarının sahibi olduğunu iddia ederek, Gençoğlu'na 2 yıllık eğitimin ardından mezun olacağını söyledi.

"2 bin Euro para gönderdim, sonra Makedonya'ya davet edildim"

İddianamede ifadesine yer verilen Gençoğlu, "Mete Gül'ün kendi adına kayıtlı banka hesabına 2 bin Euro para gönderdim, sonra Makedonya'ya davet edildim. Konsolosluktan randevu alarak oturum izni aldım ve ev tuttum. Türkiye'ye geri döndüğümde Makedonya'da herhangi bir eğitim görmediğimi ve okula ne zaman başlayacağımı Mete Gül'e sordum. Gül çeşitli bahanelerle beni geçiştirdi. Sonrasında e-devlet şifremi istedi. 'Şifremi neden istiyorsun?' diye sordum, Gül, 'evrak yükleyeceğim' dedi. Şifremi verdim ancak o tarihte yapılan işlemlerle hiçbir alakam yoktur, suçlamaları reddediyorum" dedi. - ANKARA