Sivas'ta sahte engelli raporuyla kamu zararına yol açan 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sivas'ta sahte engelli raporuyla kamu zararına yol açan 10 kişi tutuklandı

Sivas\'ta sahte engelli raporuyla kamu zararına yol açan 10 kişi tutuklandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan soruşturma sonucunda, sahte engelli raporu düzenleyen 12 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sahte engelli raporları kullanarak kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattığı tespit edilen toplam 170 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir.

13.05.2024 17:37
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Sivas'ta sahte engelli raporuyla kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'nu tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçları soruşturması kapsamında, çok sayıda Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nun organize bir şekilde sahte olarak düzenlendiği ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda, şüphelilerin sahte engelli raporları ile emekli oldukları, engelli istihdamı kapsamında işe başladıkları, askerlik hizmetlerinden muaf oldukları, vergi indirimlerinden yararlandıkları, yaşlılık aylığı aldıkları ve çeşitli sosyal yardımlardan yararlandıkları ve kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattıkları tespit edildi. Sahte Engelli Raporu düzenleme iş ve işlemlerini organize ettiği tespit edilen 12 şüpheli eş zamanlı olarak yapılan operasyonla gözaltına alındı. Alınan 10 şüpheli adli makamlarca tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte Engelli Raporlar kullanarak kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattığı tespit edilen 170 şüphelinin ikamet ettikleri; Sivas, Ankara, Amasya, Bursa, İstanbul, Samsun, Tokat, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Ordu, Yalova illeri olmak üzere toplam 12 ilde adli işlemleri devam ettiği bildirildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sivas, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta sahte engelli raporuyla kamu zararına yol açan 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

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