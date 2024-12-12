Sahte İlanlarla Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Sahte İlanlarla Dolandırıcılık Operasyonu

Sahte İlanlarla Dolandırıcılık Operasyonu

Mersin'de 99 kişiyi dolandıran 15 şüpheli, 6 ilde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

12.12.2024 09:51
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Mersin polisinin yaptığı çalışmada sahte ilanla ucuza ürün satma bahanesiyle 99 kişiyi 1 milyon 767 bin 178 TL dolandıran şüphelilere yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, 15 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internette özellikle sosyal medya hesapları ve ilan siteleri üzerinden sahte ilanlarla düşük rakamlı ürün satma, haklarında dava olduğu bahanesiyle avukatlık ve dosya masrafı adı altında dolandırıcılık yapan şebekenin peşine düştü. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip çalışmada şüphelilerin Mersin, Hakkari, Şanlıurfa, Antalya, Kilis ve Kayseri'de olduğu belirlendi. Bunun üzerine Mersin merkezli 6 ilde dron destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 99 kişiyi 1 milyon 767 bin 178 TL dolandıran 15 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete getirilen şüphelilerin 'Sosyal Medya Aracılığıyla Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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