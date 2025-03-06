Sahte Jandarma Dolandırıcısı Yakalandı - Son Dakika
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Sahte Jandarma Dolandırıcısı Yakalandı

Sahte Jandarma Dolandırıcısı Yakalandı

Tavşanlı'da kendini jandarma olarak tanıtan dolandırıcı, 400 bin TL'lik ziynet eşyasıyla yakalandı.

06.03.2025 17:56
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak köylü vatandaşı dolandıran şahıs Kütahya ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucu 400 bin TL'lik ziynet eşyaları ile birlikte yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Mart 2025 tarihinde Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yeniköy Köyünde ikamet eden bir vatandaş, evinde bulunan sabit telefon hattını kendisini jandarma personeli olarak tanıtan erkek bir şahıs tarafından arandığını ve evinde bulunan 400 bin TL civarındaki ziynet eşyasını evine gelen şahsa teslim ettiğini, şahsın ve altınların geri gelmemesi üzerine dolandırıldığını beyan ederek jandarmaya müracaatta bulundu.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, olayın aydınlatılmasına yönelik yapılan saha araştırmaları neticesinde olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs tespit edildi. Akabinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle gerçekleştirilen koordineli çalışma sonucunda şahıs ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sahte Jandarma Dolandırıcısı Yakalandı - Son Dakika

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