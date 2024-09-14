Sahte Jandarmalara Dikkat: 75 Yaşındaki Kadını Dolandırdılar - Son Dakika
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Sahte Jandarmalara Dikkat: 75 Yaşındaki Kadını Dolandırdılar

Sahte Jandarmalara Dikkat: 75 Yaşındaki Kadını Dolandırdılar

Tekirdağ'da sahte jandarmalar, 75 yaşındaki N.G.'nin altınlarını dolandırarak çaldı. JASAT, şüphelileri yakaladı.

14.09.2024 14:40
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, kendilerini jandarma olarak tanıtan iki dolandırıcı, 75 yaşındaki N.G.'yi kandırarak altınlarını çaldı. Olay sonrası harekete geçen JASAT ekipleri, şüphelileri İstanbul'da yakalarken şüphelilerden biri tutuklandı. Dolandırıcılar, yaşlı kadını 'Dolandırılacaksın' korkusuyla dolandırmış.

Olay, 11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşti. N.G.'yi telefonla arayan sahte jandarmalar, bölgede iki dolandırıcının yaşlı insanları hedef aldığını ve kendisinin de tehlikede olduğunu söyledi. Kadına dolandırıcıların evine girebileceğini ve onu bıçaklayarak soyabileceklerini belirten dolandırıcılar, güven kazanmaya çalışarak evdeki değerli eşyalarının güvenliğini sağlamaları gerektiğini iddia etti.

Telefon konuşmasından kısa bir süre sonra, dolandırıcılar kendini jandarma olarak tanıtıp yaşlı kadının evine geldiler. Yaşlı kadına dolandırıcı olduklarını iddia ettikleri iki kişinin fotoğrafını gösterip, onları yakalamak üzere olduklarını söylediler. Ayrıca, dolandırıcıların evde tek başına yaşayan yaşlı insanlara saldırıp, bıçaklayarak soygun yaptıklarını da belirterek, yaşlı kadını daha fazla korkuttular.

Sahte jandarmalar, yaşlı kadına evdeki tüm değerli eşyaları kendilerine teslim etmesini, dolandırıcıların yakalanması durumunda eşyalarını güvence altına alıp geri getireceklerini söylediler. Dolandırıcıların söylediklerine inanan N.G., korkuya kapılarak evde bulunan 12 adet Cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın, 3 adet çeyrek altın ve 1 adet gram altını dolandırıcılara teslim etti.

Şüpheliler, eşyaları aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşlı kadın bir süre sonra dolandırıldığını fark edip Saray İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. Bunun üzerine jandarma ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

JASAT İstanbul'da Şüphelileri Yakaladı

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü araştırma sonucunda, B.A. (23) ve S.E. (25) isimli iki şüpheli İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir adet 9 mm tabanca, mağdura ait ziynet eşyalarının satışından elde edildiği düşünülen 4.400 Amerikan doları, 10.200 Türk Lirası ve bir cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliye sevk edilen şüphelilerden B.A. tutuklanırken, S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

JASAT Ekibinden Duygusal Anlar

Olayın ardından JASAT ekipleri, yaşlı kadını evinde ziyaret ederek çalınan altınlarının bulunduğunu belirtti. Ekipler, "Paralarını bulduk, teslim etmeye geldik. Çok geçmiş olsun" diyerek yaşlı kadının elini öptü. Duygusal anlar yaşayan kadın, JASAT ekiplerine sarılarak, "Jandarmamıza, polisimize, devletimize Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun yavrularım benim" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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