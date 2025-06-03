Sahte Kargo ile Uyuşturucu Sevkiyatına 9 Tutuklama

Sahte kargo acentesiyle uyuşturucu sevkiyatında tutuklu sayısı 9'a yükseldi

Şüphelilerin yaklaşık 120 milyon TL olan suç gelirine tedbir kararı uygulandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sahte kargo acentesiyle uyuşturucu sevkiyatında tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar sonucunda, kargo şirketi görünümünde uyuşturucu sevkiyatı yapan organize suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

2024 yılı aralık ayından itibaren teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin, Antalya, İzmir ve İstanbul'a uyuşturucu göndermek amacıyla sahte kimlik bilgilerinden faydalanarak bir kargo acentesi kurdukları belirlendi. Uyuşturucuyu özel vakumlu poşetlerle çay paketlerinin içine gizleyerek sevkiyat yapan şebekenin, kargo göndericisi olarak tamamen habersiz vatandaşların ad ve kimlik bilgilerini kullandıkları tespit edildi.

Yapılan ara operasyonlarda 40 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

Şebekeye yönelik asıl darbe ise 27 Mayıs 2025 tarihinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarla vuruldu.

Aralarında 4 kamu görevlisinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu madde vakumlama poşetleri ve suçta kullanılan cep telefonlarına el konuldu.

Suç gelirlerine tedbir

Şüphelilerin Diyarbakır, Antalya ve İzmir'de edindikleri taşınır-taşınmaz mal varlıkları ile banka hesaplarında toplam değeri yaklaşık 120 milyon TL olan suç gelirine rastlandı ve tüm varlıklara tedbir kararı uygulandı.

Adli işlemler sonucu 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, daha önce tutuklananlarla birlikte toplam tutuklu sayısı 9'a ulaştı.