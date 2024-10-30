Sahte Kiralama Sitesi ile Dolandırıcılık

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Sahte araç kiralama sitesi adı altında birçok vatandaşı 2 milyon 471 bin TL dolandıran dolandırıcılar jandarmadan kaçamadı. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yürütülen teknik takip sonucunda, internet sitelerinde araç kiralama firmalarına benzer web siteleri oluşturan ve kullanıcıların arama motorlarına araç kiralama yazmaları halinde sahte web sitelerine yönlendirerek birçok vatandaşı 2 milyon 471 bin TL dolandıran nitelikli suç örgütüne yönelik Gaziantep merkezli Batman, İzmir, Uşak ve Sakarya illerinde olmak toplam 5 ayrı ilde operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken adreslerinde yapılan aramalarda ise 7 adet muhtelif bankalara ait banka kartı, 5 adet Cep Telefonu, 5 adet SİM kart, 3 adet hafıza kartı, 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan arama sonucu ele geçen dijital materyallere ve telefonlara ise el konuldu. - GAZİANTEP