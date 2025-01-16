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Sahte Polis Kimliğiyle Yakalandı

Üsküdar'da çakarlı aracıyla dur ihtarına uymayan sürücü sahte kimlikle yakalandı.

16.01.2025 15:04
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayan çakarlı otomobil sürücüsünün yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelinin üzerinden çıkan polis kimliği ile kullandığı çakarların ise sahte olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Üsküdar'da trafik denetimi yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 'çakarlı' bir araç, derhal takibe alındı. Sürücünün kaçmaya çalışması üzerine başlatılan takipte polis ekiplerimiz kaçan aracı durdurarak, sürücüyü yakaladı. Yapılan incelemelerde sürücünün 27 yaşındaki M.F.K. olduğu ve üzerinden çıkan polis kimliği ile aracındaki çakarların sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi" ifadelerine yer verdi.

"Vatandaşlarımızın güvenliğini hiçe sayanlara göz açtırmayacağız"

Bakan Yerlikaya, "Sahte çakar kullanarak trafik kurallarını hiçe sayanlar ile denetimden kaçarak vatandaşlarımızın güvenliğini hiçe sayanlara göz açtırmayacağız. Trafikte sahte çakar kullanımını bitirmeye kararlıyız. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. 7/24 görevlerinin başındalar. Allah yardımcınız olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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