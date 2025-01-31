Sahte Yüzbaşı Dolandırıcılığına Tutuklama

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Sahte yüzbaşı altınları çaldı ama polisten kaçamadı

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kendisini yüzbaşı olarak tanıtan dolandırıcı 84 yaşındaki vatandaşın altınlarını ve parasını dolandırıcılık yöntemiyle aldı. Şüpheli şahıs, polislerin 73 kamerayı incelemesi ve sıkı takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kendisini Yüzbaşı Mehmet olarak tanıtan şüpheli şahıs, 84 yaşındaki M.Y. isimli şahsı arayıp kimliğinin terör örgütünün eline geçtiği bahanesiyle 650 bin TL değerinde 24 adet Cumhuriyet altını ve 150 bin TL parasını dolandırdı. Kaçan şahıs Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğinin ortaklaşa yaptığı çalışma neticesinde Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri ile irtibata geçilerek Ankara'ya gitmek üzereyken otobüste yakalandı. Ayrıca dolandırıcı şahsın Yenişehir'de bağlantılı olduğu S.E. de yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli Murat M. ve S.E. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yenişehir Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.