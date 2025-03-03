Sahtecilik Suçundan 28 Yıl Cezalı Şahıs Tutuklandı

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İzmir'de resmi belgede sahtecilik suçundan hakkında 28 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olduğu belirlenen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, A.Ç. isimli şahsın yapılan sorgusunda hakkında 28 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Resmi belgede sahtecilik suçundan kesinleşmiş cezası olan A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR