Sakarya Arifiye'de otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Sakarya Arifiye'de otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

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Sakarya Arifiye\'de otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
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Sakarya Arifiye\'de otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde D-650 kara yolunda yolun karşısına geçmek isteyen İsmail K.'ye M.A. yönetimindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan İsmail K. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail K., otomobilin çarpması neticesinde sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Kara yolunun Hanlıköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, M.A. idaresindeki 34 NK 1281 plaka Hyundai marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail K. isimli yayaya çarptı. Meydana gelen kazada yaya ağır yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İsmail K., sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaArifiyeSakaryaGüncelSon Dakika

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