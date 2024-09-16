Sakarya'da Fabrika Patladı: 30 Yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da Fabrika Patladı: 30 Yaralı

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Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 30 kişi yaralandı, 12 yaşındaki bir çocuk da etkilendi.

16.09.2024 10:28
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Sakarya'daki Oba Makarna fabrikasında patlama anı kamerada

30 kişinin yaralandığı fabrika bomba gibi işte böyle patlamış

Patlamada 12 yaşındaki çocukta yaralanmış

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı. 30 kişinin yaralandığı patlamanın şiddeti saniye saniye kaydedildi.

TEM Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında saat 13.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Sakarya başta olmak üzere, Düzce ve Kocaeli'den de çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, orman, polis ve jandarma personelleri sevk edildi. İlk tespitlere göre değirmen bölümünde meydana geldiği değerlendirilen patlamanın ardından bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Patlama anı ortaya çıktı

30 kişinin yaralandığı patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Fabrikanın adeta bomba gibi patladığı, alev ve dumanların yükseldiği anlar saniye saniye görüntülendi. Öte yandan, yaralılardan bir kişinin 12 yaşındaki çocuğun olduğu ortaya çıktı. Babası ile iş yerine geldiği esnada patlamada yaralanan çocuğun genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Fabrika Patladı: 30 Yaralı - Son Dakika

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