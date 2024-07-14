Sakarya'da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika
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Sakarya'da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Sakarya'nın Geyve, Akyazı ve Hendek ilçelerinde jandarma ekipleri kenevir ve skunk ekimi yapanları tespit etti. Yapılan operasyonlarda yüzlerce kök kenevir ve skunk imha edildi. İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, operasyonları 'Hasat Zamanı 2' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

14.07.2024 19:55
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Sakarya'da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

İl Jandarma Komutanı operasyonu 'Hasat Zamanı 2' diyerek paylaştı

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve, Akyazı ve Hendek ilçelerinde jandarma ekipleri bahçe ile ormanlık alana kenevir ve skunk ekenleri tek tek tespit etti. Yüzlerce kök kenevir ve skunk jandarmalar tarafından imha edilmek üzere sökülürken, İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca operasyonu sosyal medya hesabından 'Hasat Zamanı 2' notu ile paylaştı. Karaca'nın videoya şarkıcı Mahmut Tuncer'in 'jandarma' şarkısını eklemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele operasyonları sürüyor. Bu çerçevede ekipler; Geyve, Akyazı ve Hendek ilçelerinde bahçe ile ormanlık alana kenevir ve skuk ekenleri tek tek tespit etti. Jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde komandoların da katılımıyla operasyon düzenlendi. Geyve'de fındık bahçesine ekilen 600'ün üzerinde kök skunk bitkisi, 80'in üzerinde kök kenevir bitkisi, 1.2 gram kubar esrar, 1.3 gram kenevir tohumu, av tüfekleri, kuru sıkı tabanca, esrar öğütme aparatı, 10 kilogramın üzerinde bitki besin maddesi ile 2 adette telsiz ele geçirdi. Operasyonda İ.Ö. isimli bir şahıs gözaltına alındı.

Akyazı ilçesinde yapılan operasyonda ise; bir miktar kenevir, kubar esrar, kenevir tohumu ve silahlar ele geçirildi. Baba S.T. ile oğlu B.T. hakkında soruşturma başlatıldı. Hendek'te iki şahsın ev ve eklentileri ile ormanlık alanda arama yapıldı. Ormanlık alana ekilen ve boyları 2 metreyi bulan yüzlerce kök kenevir söküldü. Evde yapılan aramada ise 10 gram kubar esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Jandarma Komutanı o operasyonları 'Hasat Zamanı 2' diyerek paylaştı

Öte yandan, Sakarya İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca'nın operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da dikkatlerden kaçmadı. Karaca, 'Hasat Zamanı 2' notuyla yapılan operasyonların görüntülerini paylaştı. Jandarmanın operasyonları sırasında ise Mahmut Tuncer'in söylediği 'Jandarma' şarkısı fonda yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika

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