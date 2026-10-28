Sakarya'da otobüste 459 gram metamfetamin taşıyan İran uyruklu şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da otobüste 459 gram metamfetamin taşıyan İran uyruklu şüpheli tutuklandı

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Sakarya\'da otobüste 459 gram metamfetamin taşıyan İran uyruklu şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında İstanbul'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsünde yakalanan İran uyruklu şüphelinin midesinden ve valizinden toplam 459 gram metamfetamin çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında, yutmak suretiyle şehirler arası yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı. Midesinden ve valizinden toplam 459 gram metamfetamin çıkan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları çerçevesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, 21 Ekim günü İstanbul'dan Ankara'ya gitmekte olan bir yolcu otobüsünde bulunan İran uyruklu S.A.'nın (45) uyuşturucu maddeyi yutmak suretiyle sevk edeceğini tespit etti. Bölgede durdurulan otobüste yakalanarak gözaltına alınan şüpheli S.A., hastaneye sevk edilerek iç beden muayenesinden geçirildi. Yapılan tıbbi müdahalede şahsın midesinden ve sindirim sisteminden 57 parça uyuşturucu madde çıkarıldı. Şüphelinin valizinde yapılan aramada ise 10 parça olmak üzere toplamda 67 parça halinde net ağırlığı 459 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İran uyruklu zanlı S.A., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİstanbulSakaryaAnkaraGüncelİranSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da otobüste 459 gram metamfetamin taşıyan İran uyruklu şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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