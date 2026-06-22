Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu
22.06.2026 14:15
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İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getiren 3 şüpheli gözaltına alındı, 1 kg metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul'dan Sakarya'ya motosikletle uyuşturucu getireceği tespit edilen şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilogram metamfetamin ve 21 bin lira ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde F.G. (33) isimli şahsın motosikletle Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı.

Şahsın İstanbul'dan motosikletle hareket ettiğinin tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Takibe alınan şüpheli, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalışmaların devamında uyuşturucu maddeyi teslim alacağı değerlendirilen G.U. (34) ve M.O.U. (33) isimli kardeşler de belirlenen noktada gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı motosiklet ile ikametlerinde yapılan aramalarda 10 parça halinde toplam 1 kilogram metamfetamin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Sakarya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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