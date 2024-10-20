Sakarya'da 'Yenidoğan Çetesi' İddiaları Yalanlandı

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İstanbul'da ortaya çıkan ve ülke gündemine oturan 'yenidoğan çetesi' skandalının Sakarya'ya sıçradığı iddialarını İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamayla yalanladı.

Ülke gündemine oturan 'yenidoğan çetesi' skandalının Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'da faaliyet gösteren bazı özel hastanelerde de ortaya çıktığı iddialarına Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Ulusal basında çıkan 'Yenidoğan çetesi skandalı 4 ile daha sıçradı' başlığıyla yapılan haber yanıltıcı ve asılsız niteliktedir. Paylaşımda geçen iddialar ile ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2018 yılında yürütülen bilirkişi raporlu ön incelemede, savcılık soruşturmasında ve adli tıp raporu neticesinde herhangi bir kusura rastlanılmamış olup savcılık tarafından da kovuşturmaya yer yoktur kararı alınmıştır. Süreç titizlikle takip edilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından gerekli denetimler yapılmış ve denetimlerimiz yapılmaya devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA