Sakarya Karasu'da araçta 149,60 gram kokain bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Karasu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, B.K. (30) ile S.A. (34) isimli şahısların Kocaali ilçesinden bir araçla İstanbul'a giderek, Karasu ve Kocaali ilçelerine uyuşturucu madde sevk edecekleri bilgisine ulaştı. Şüphelilerin içerisinde bulunduğu aracın İstanbul'dan hareket ederek Karasu ilçesine giriş yaptığını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen fiziki takip sonrasında önü kesilerek durdurulan araçtaki 2 şüpheli yakalandı. Araçta K-9 köpeği ile yapılan detaylı aramada, sürücü koltuğu tarafındaki zeminde 149.60 gram kokain maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. ve S.A., çıkarıdıkları adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.