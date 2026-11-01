Sakarya Karasu'da araçta 149,60 gram kokain bulundu, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya Karasu'da araçta 149,60 gram kokain bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonunda İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli tutuklandı. Karasu'da durdurulan araçta K-9 köpeğiyle yapılan aramada 149,60 gram kokain ele geçirildi ve şüpheliler cezaevine gönderildi.

Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Karasu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, B.K. (30) ile S.A. (34) isimli şahısların Kocaali ilçesinden bir araçla İstanbul'a giderek, Karasu ve Kocaali ilçelerine uyuşturucu madde sevk edecekleri bilgisine ulaştı. Şüphelilerin içerisinde bulunduğu aracın İstanbul'dan hareket ederek Karasu ilçesine giriş yaptığını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen fiziki takip sonrasında önü kesilerek durdurulan araçtaki 2 şüpheli yakalandı. Araçta K-9 köpeği ile yapılan detaylı aramada, sürücü koltuğu tarafındaki zeminde 149.60 gram kokain maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. ve S.A., çıkarıdıkları adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığıİstanbul3. SayfaSakaryaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Kuşadası’nda polisi alarma geçiren olay 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Kuşadası'nda polisi alarma geçiren olay! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
Eğitim camiasını yasa boğan kaza Genç öğretmenden acı haber Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden acı haber
Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı
18:18
Hem attı hem attırdı Enes Ünal, A Milli Takım’a göz kırpıyor
Hem attı hem attırdı! Enes Ünal, A Milli Takım'a göz kırpıyor
18:06
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:03
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
17:55
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
17:48
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
16:49
BBP lideri Mustafa Destici’den emeklilere seyyanen zam çağrısı
BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 19:28:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Sakarya Karasu'da araçta 149,60 gram kokain bulundu, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android