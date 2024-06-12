Sakarya Valiliği, Kurban Bayramı Başlangıcında Kamyon ve Tankerlere Seyir Yasağı Getirdi

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Sakarya Valiliği, Kurban Bayramı başlangıcında trafik yoğunluğunun azaltılması ve muhtemel kazaların engellenmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara seyir yasağı getirdi.

Sakarya Valiliği, bayram ve okullardaki tatil sebebiyle trafikte yaşanabilecek olumsuz durumlara engel olmak gayesiyle kamyon, tanker ve çekici cinsi araçlara 24 saatlik seyir yasağı getirdi. İlgili yasak 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan itibaren, 16 Haziran Pazar günü saat 5.00'e kadar uygulanacak. Hususa ilişkin valilikten yapılan açıklamada ise, "2024 yılı Kurban Bayramı tatili ile eğitim-öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması sebebiyle vatandaşlarımızın 14-15 Haziran tarihlerinde özellikle büyükşehirlerimizden diğer şehirlerimize ve turizm bölgeleri istikametine gidebileceği ve taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği göz önünde bulundurularak trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve muhtemel kazaların önlenmesi gayesiyle trafik tedbirlerinin alınması bildirilmiştir. Bu çerçevede bayram tatili başlangıcında İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların D-100, D-650 ve Anadolu Otoyollarının ilimiz sorumluluk bölgesine kalan bölümlerinde 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan itibaren, 16 Haziran Pazar günü saat 5.00'e kadar İstanbul ve Ankara istikametinde (arada kalan gişeler dahil) seyir yapmalarının yasaklanmasına, tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze ve meyve, süt, süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta, süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süre ile bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izi verilmesine valiliğimizce karar verilmiştir" denildi. - SAKARYA