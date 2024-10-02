Saldırıya uğrayan Sinan Ateş\'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP\'dir

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İsrail\'i vuran İran\'dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen davanın karar duruşmasında saldırıya uğrayan abla Selma Ateş'ten açıklama geldi. Saldırganları tanımadığını söyleyen Selma Ateş, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir." dedi.

ABLA SELMA ATEŞ SALDIRIYA UĞRADI

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2022 yılında eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davada gergin anlar yaşandı.12'si tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada kararın açıklanmasına dakikalar kala adliye bahçesinde bir kişi, Sinan Ateş'in ailesine saldırı gerçekleştirdi. Abla Selma Ateş'e yönelik saldırının ardından anne Saniye Ateş'in hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken yaşanan anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU MHP'DİR"

Selma Ateş kendisine yapılan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Benim kardeşim katledilmiş ben susayım mı? Sizin bir yakınınız katledilirse siz susmak istiyorsanız susun. Başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu MHP'dir. İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın avukatıma isimlerini verdi. Burada kameraların önünde saldırıya uğradım. kimseden korkmuyorum asla da korkmayacağım. benim ablamı yerlerde sürükledi.

"MERTCAN'IN İSMİNİ YENİ DUYDUM"

Sen kim olursa olsun ne benim aileme ne benim anneme kimseye zarar veremez. Bu saldırı gerçekleşseydi katlimi izleyecektiniz. Mertcan'ın ismini yeni duydum tanımıyorum. Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız hepsiyle hesaplaşacağız." dedi.

AYŞE ATEŞ: YARIN ATEŞLİ SİLAH KULLANMAAYCAKLARI MEÇHUL

Saldırının ardından Ayşe Ateş de tepki gösterdi. Ateş, " Devlet Bahçeli'nin tehditlerinin, hedef göstermelerinin neticesi. Bugün fiziki müdahale oldu, yarın ateşli silah kullanılmayacağı meçhul gerçeği bile bile yalan konuşup iftira atacak kadar midesiz, bir kadına saldıracak kadar haysiyetsiz ve şerefsizler.

"BU KATİLLERE KİM DUR DİYECEK?"

Yarın ateşli silahla saldırı gerçekleşmeyeceğinin garantisi var mı Onca polisin arasında, adliyenin bahçesinde bunu yapanlar yarın bir gün sokakta yalnız yürürken neler yapmaz. Sinan'ı aldılar, Musa Baba'mızı aldılar, şimdi sıra Saniye Annemizde mi, Sinan'ın kardeşlerinde mi Soyumuzu mu kurutacaklar? Bu katillere, vandallara, vahşilere kim dur diyecek?" dedi.