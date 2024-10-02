Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir - Son Dakika
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Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir

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Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in davasında kararın açıklanmasına kısa süre kala abla Selma Ateş saldırıya uğradı. Olayın ardından konuşan Selma Ateş, saldırganları tanımadığını söyleyerek, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir." ifadelerini kullandı.

02.10.2024 16:20
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen davanın karar duruşmasında saldırıya uğrayan abla Selma Ateş'ten açıklama geldi. Saldırganları tanımadığını söyleyen Selma Ateş, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir." dedi.

ABLA SELMA ATEŞ SALDIRIYA UĞRADI

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2022 yılında eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davada gergin anlar yaşandı.12'si tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada kararın açıklanmasına dakikalar kala adliye bahçesinde bir kişi, Sinan Ateş'in ailesine saldırı gerçekleştirdi. Abla Selma Ateş'e yönelik saldırının ardından anne Saniye Ateş'in hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken yaşanan anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU MHP'DİR"

Selma Ateş kendisine yapılan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Benim kardeşim katledilmiş ben susayım mı? Sizin bir yakınınız katledilirse siz susmak istiyorsanız susun. Başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu MHP'dir. İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın avukatıma isimlerini verdi. Burada kameraların önünde saldırıya uğradım. kimseden korkmuyorum asla da korkmayacağım. benim ablamı yerlerde sürükledi.

Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir

"MERTCAN'IN İSMİNİ YENİ DUYDUM"

Sen kim olursa olsun ne benim aileme ne benim anneme kimseye zarar veremez. Bu saldırı gerçekleşseydi katlimi izleyecektiniz. Mertcan'ın ismini yeni duydum tanımıyorum. Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız hepsiyle hesaplaşacağız." dedi.

AYŞE ATEŞ: YARIN ATEŞLİ SİLAH KULLANMAAYCAKLARI MEÇHUL

Saldırının ardından Ayşe Ateş de tepki gösterdi. Ateş, " Devlet Bahçeli'nin tehditlerinin, hedef göstermelerinin neticesi. Bugün fiziki müdahale oldu, yarın ateşli silah kullanılmayacağı meçhul gerçeği bile bile yalan konuşup iftira atacak kadar midesiz, bir kadına saldıracak kadar haysiyetsiz ve şerefsizler.

"BU KATİLLERE KİM DUR DİYECEK?"

Yarın ateşli silahla saldırı gerçekleşmeyeceğinin garantisi var mı Onca polisin arasında, adliyenin bahçesinde bunu yapanlar yarın bir gün sokakta yalnız yürürken neler yapmaz. Sinan'ı aldılar, Musa Baba'mızı aldılar, şimdi sıra Saniye Annemizde mi, Sinan'ın kardeşlerinde mi Soyumuzu mu kurutacaklar? Bu katillere, vandallara, vahşilere kim dur diyecek?" dedi.

Saldırıya uğrayan Sinan Ateş\'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP\'dir

Sinan Ateş, 3-sayfa, Ankara, Hukuk, MHP, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • mustafa sagdic:
    suslu bakanin biraktigi eser bunlar. ulke ne hale geldi 89 14 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Mhp yi karalama abla altında kalırsın 16 84 Yanıtla
  • Furkan Kartal:
    şuraya bak bu adaletmi hem öldürün hem ailesini süründürün rabbim yanlarına bırakmasın inşallah adalet güçlüden yana zavallı kadın kocasınamı yansın yoksa mahkeme kapılarında sürünmesinemi yansın 79 7 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    İşte Türk kadınları, helal olsun bacılarım. 62 6 Yanıtla
  • Berkant Balli:
    bu memlekette başımıza gelen her şey MHP eseridir,kuklalar 49 12 Yanıtla
  • Ergün Karataş:
    ülkücü değilim kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Sinan Ateşin yanındayım bu ülkede iyi insanları yaşatıyorlar bu ülke için mücadele veren bütün iyi insanları katlediyorlar kendi çıkarları için Başkasının canını Devlet makamı gücünü kullanarak kolayca Alıyorlar Sinan Ateş iyi bir insandı video larını izledim kesinlikle ırkçılığı yoktur ülke çıkarları için çok güzel konuşmaları ve fikirleri vardı Ama yaşatmadılar işte. (Sinan Ateş) için Adalet? 34 7 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    MHP yi ne hale getirdiler yazık rahmeti Alpaslan Türkeş'in kemikleri seyriyordur. 31 9 Yanıtla
  • agrasif laz:
    hahahaha allahim ya 6 30 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    baştanaşagı MHP yi bitirme amaçlı 9 15 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    hepimiz biliyoruz ne olduğunu .onlar sakladılarını sansınlar .isimler hafızamıza kazındı. aile hepimizin ailesidir artık...koltuk sevdasına yaşatılan bunca acının hesabını ALLAHım tez göstersin inşallah 21 2 Yanıtla
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