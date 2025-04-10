Salihli ve Kula'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılı kutlandı - Son Dakika
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Salihli ve Kula'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılı kutlandı

Salihli ve Kula\'da Türk Polis Teşkilatı\'nın 180. yılı kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası, Manisa'nın Salihli ve Kula ilçelerinde de düzenlenen çeşitli törenlerle kutlandı.

10.04.2025 13:17  Güncelleme: 13:22
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Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası, Manisa'nın Salihli ve Kula ilçelerinde de düzenlenen çeşitli törenlerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Manisa'nın Kula ve Salihli ilçelerinde de teşkilatın 180'inci kuruluş yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Salihli'deki törenler

Kutlamalar, Atatürk Anıtı'ndaki törenle başladı. Törende İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye Polis Emeklileri Derneği tarafından anıta çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran yaptı. Emniyet Müdürü Demirkıran, "180 yıllık tarihine nice şan, şeref ve kahramanlık destanlarını sığdıran, kökleri tarihin derinliklerinden günümüze kadar bu ülkenin ortak kültür ve değerleriyle beslenip büyüyen, halkımızın can ve mal emniyetini sağlamak ve ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için gerektiğinde en değerli varlıkları olan canlarını bile seve seve vermeyi şiar edinen, mensubu olmaktan daima onur duyduğum Türk Emniyet Teşkilatı, bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla yoluna devam edecektir" dedi.

Törende Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen polis temalı resim yarışmasında dereceye giren, ilk, orta ve lise öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilere, ödüllerini ise protokol üyeleri verdi.

Törenin ardından polis şehitliği ziyaret edilip, dua yapılırken, kutlamalar polis lokalindeki kokteyl ile son buldu. Çelenk sunma törenine Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Belediye Başkan Yardımcıları Yavuz Özdem, Selim Akbıyıkoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, kooperatif ve esnaf odası başkanları ile polisler katıldı.

Kula'daki tören

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü, Kula'da düzenlenen törenle kutlandı. Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Kula İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra törene katılan protokol üyeleri, ilçe şehitliğini ziyaret ederek dua etti. Haftanın önemine binaen Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 11 Nisan Cuma günü, yani yarın Cuma namazı öncesinde Çarşı Camii'nde kahraman şehitlerimiz anısına mevlit programı da düzenlenecek.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, daire emirleri, sivil toplum kuruluş başkanları, kamu kurum müdürleri, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli ve Kula'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılı kutlandı - Son Dakika

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