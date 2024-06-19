Samandağ\'da Kurban Bayramı denetimleri arttırıldı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanan ilçe merkezinde denetimleri arttırdı.

Kurban Bayramı'nın dolayısıyla yoğunluk yaşanan ilçe merkezinde sürücüleri durdurup bilgilendirme yapan ekipler, sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak kolonya ve bayram şekeri ikram etti. Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram trafik denetimleri sıklaştırıldı. Araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda uygulama yapan trafik ekipleri, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamada; durdurulan araçlardaki sürücüler, polis memurları tarafından bilgilendirildi. Araç sürücüleri ve yolcular, emniyet kemerlerini takmaları ve hız limitlerini uymaları konusunda uyarıldı. - HATAY