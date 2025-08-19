Şamanist Kurban Kesimi Tepki Çekti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan keserek sosyal medya hesabından paylaşan şamanizm üyesi şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, İnegöl'ün Yeni Mahalle'sinde bulunan bir sitenin dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan K. isimli şahıs, evine getirdiği hayvanları kurban ederek "şifa dağıttığını" öne sürdü. Şahıs, kesim anlarını ve sonrasındaki görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede yayılan görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu. Özellikle apartman dairesinde yapılan kesim işlemleri, hem hayvanların uğradığı eziyet hem de hijyen açısından tepki topladı.

Vatandaşlar, olaya ilişkin yetkililerin harekete geçmesini talep ederken, paylaşılan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Gözaltına alındı

Olayın ardından yaşanan tepkiler sonucunda savcılık talimatıyla şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri evde inceleme yaptı. Evden başları kesilmiş hayvanlar çıktı. - BURSA