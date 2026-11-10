Samsun Atakum\'da zincirleme kazaya 4 araç karıştı, 3 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan Kara idaresindeki 55 AHJ 629 plakalı hafif ticari araç, Oğulcan Özatılagan yönetimindeki 55 C 0592 plakalı öğrenci servisi minibüsü, Zehra Saruhan yönetimindeki 55 AYH 164 plakalı otomobil ve Muhammet Köse idaresindeki 55 AUR 617 plakalı otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada araç sürücüleri Emirhan Kara ve Zehra Saruhan ile Sümmeyye Meva Saruhan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.