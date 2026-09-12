Samsun Canik'te sondajda çıkan gaz AFAD KBRN ekibini alarma geçirdi - Son Dakika
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Samsun Canik'te sondajda çıkan gaz AFAD KBRN ekibini alarma geçirdi

Samsun Canik\'te sondajda çıkan gaz AFAD KBRN ekibini alarma geçirdi
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Samsun'un Canik ilçesinde raylı sistem zemin etüdü sondajında yaklaşık 40 metre derinlikte tespit edilen bilinmeyen gaz, yanıcılık değeri zaman zaman 90'a kadar yükselince ekipleri alarma geçirdi. Ankara'dan gelen AFAD KBRN ekibi gazın çıktığı alanda ölçüm yaptı; bölgenin 2-3 gün daha izleneceği belirtildi.

Samsun'da raylı sistem zemin etüdü için yapılan sondaj çalışması sırasında yaklaşık 40 metre derinlikte tespit edilen ve zaman zaman yanıcılık değeri yükselen bilinmeyen gaz, ekipleri alarma geçirdi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, Ankara'dan kente gelen AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibi, gazın çıktığı alanda ölçüm yaptı.

Samsun'un Canik ilçesi Doğupark mevkisinde, Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı için yürütülen zemin etüdü sondajı sırasında iki gün önce yaklaşık 40 metre derinlikte gaz çıkışı fark edildi. Yapılan ilk ölçümlerde gazın yanıcılık değerinin zaman zaman 90'a kadar yükseldiği belirlendi. Bunun üzerine bölgede güvenlik tedbirleri artırılarak çalışma alanı kontrol altına alındı.

Gaz çıkışının devam etmesi üzerine, AFAD KBRN ekibi bölgeye gelerek çeşitli ölçümler gerçekleştirdi. Ekiplerin sahadaki çalışmasının ardından bölgede gaz seviyesinin üç saatlik aralıklarla düzenli olarak takip edildiği öğrenildi.

AFAD'dan edinilen bilgilere göre, ölçümlerde gazın yanıcılık değeri zaman zaman 90 seviyesine kadar çıkıyor. Bölgenin 2-3 gün daha izleneceği, gaz çıkışının devam etmesi durumunda Ankara'dan Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

Öte yandan, sondaj çalışması sırasında ortaya çıkan gazın 'metan gazı' olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Samsun, Çevre, Canik, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Canik'te sondajda çıkan gaz AFAD KBRN ekibini alarma geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Canik'te sondajda çıkan gaz AFAD KBRN ekibini alarma geçirdi - Son Dakika
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