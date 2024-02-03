Samsun\'da Aranan 29 Kişi Yakalandı

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Samsun'da polis tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen çalışmalarda toplam 29 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 02-03 Şubat tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda kasten öldürmeden 7 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, hakaret suçundan 4 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, hırsızlıktan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi, silahlı tehditten 3 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, yine uyuşturucu kullanmaktan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 29 aranan şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde 8 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kesici/delici alet ele geçirildi. - SAMSUN