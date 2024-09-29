Samsun\'da Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 1 Kayıp

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Samsun'da balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 1 kişi kaybolurken, yüzerek karaya çıkan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bafra ilçesi Koşu Limanı girişinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Çorbacı ve Cengiz Liman balık tutmak için tekne ile denize açıldı. Geri dönen balıkçıların içinde bulunduğu balıkçı teknesi, Koşu Limanı girişinde dalgalar nedeniyle alabora oldu. Alabora olan teknede bulunan Cengiz Liman yüzerek karaya çıkıp yardım isterken, Orhan Çorbacı ise batan tekne ile birlikte Karadeniz'in sularında kayboldu. Yüzerek denizden çıkan Cengiz Liman tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kayıp balıkçıyı bulmak için bölgede Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma ve polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. - SAMSUN