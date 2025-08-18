Samsun\'da CHP Seçiminde Kavga: 1 Ağır Yaralı

Samsun'da bir kişinin ağır yaralandığı CHP Atakum İlçe Başkanlığı delege seçimindeki kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş, adliyeye sevk edildi.

Samsun'da, geçen cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum İlçe Başkanlığı mahalle delege seçimlerinde yumruklar havada uçuştu. Kavgada CHP Atakum İlçe Başkan adayı Prof. Dr. Şevket Özkaya'nın yüzüne tekme geldi. Kavga sırasında Ayhan Abdik (46) ise ağır yaralandı. Daha önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen Ayhan Abdik, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ayhan Abdik'in hayati tehlikesinin devam ettiği ve entübe edildiği öğrenildi.

Ayhan Abdik'i tekme ve yumrukla darbettikleri iddia edilen Burak K. (29) ve kardeşi Sefa K. (25), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kardeş bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN