Samsun'da Damat Adayı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Samsun'da Damat Adayı Tutuklandı

Haberin Videosunu İzleyin
Samsun\'da Damat Adayı Tutuklandı
28.09.2025 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Samsun\'da Damat Adayı Tutuklandı
Haber Videosu

16 yaşındaki damat adayı, nişanlısının yüzüğünü zorla aldığı iddiasıyla tutuklandı.

Samsun'da 16 yaşındaki damat adayı, 14 yaşındaki nişanlısının parmağındaki yüzüğü zorla aldığı iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan çocuk, damatlık almak için yüzüğü istediğini söyledi.

NİŞANLISININ YÜZÜĞÜNÜ ZORLA ALMAYA ÇALIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki O.Ç., 16 yaşındaki nişanlısı H.H.E. tarafından zorla yüzüğünün alındığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Yaklaşık bir ay önce aileler arasında yapılan törenle nişanlandığı öğrenilen kız çocuğu ile 16 yaşındaki nişanlısının 8 Ekim'de düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

İkisinin de çocuk olması ayrı skandal! Nişanlısının yüzüğünü parmağından zorla almaya çalışınca tutuklandı

TUTUKLANDI

Şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan H.H.E. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "8 Ekim'de düğün yapacaktık. Damatlık almak için yüzüğü istedim. Yüzüğü zorla almadım" dedi. Polisteki işlemleri tamamlanan H.H.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan H.H.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, samsun, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Damat Adayı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Düşman“ ilan ettiği ülkeden Netanyahu’ya yanıt "Düşman" ilan ettiği ülkeden Netanyahu'ya yanıt
Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi
İnanılmaz maç Mourinho öldü öldü dirildi İnanılmaz maç! Mourinho öldü öldü dirildi
Rusya’da gizemli ölümler Putin’e peş peşe büyük şok Rusya'da gizemli ölümler! Putin'e peş peşe büyük şok
Liverpool’dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle
Masterchef’te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay’ın akıbeti belli oldu Masterchef'te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay'ın akıbeti belli oldu
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan petrol akışı yeniden başladı Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaadiydi Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor

19:17
ABD’de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
19:05
Tedesco’dan bir sürpriz ilk 11 daha
Tedesco'dan bir sürpriz ilk 11 daha
18:36
Erol Bulut, Ali Koç’un kendisine transfer etmediği yıldızı ilk kez açıkladı
Erol Bulut, Ali Koç'un kendisine transfer etmediği yıldızı ilk kez açıkladı
18:16
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı
17:59
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı
17:41
Yeni Malatyaspor yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez puan kazandı
Yeni Malatyaspor yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez puan kazandı
15:54
Deprem İstanbul’da hava trafiğini felç etti Pisti pas geçtiler
Deprem İstanbul'da hava trafiğini felç etti! Pisti pas geçtiler
15:28
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak
15:08
Yolsuzluk yaptığı tespit edilen eski bakan idam cezasına çarptırıldı
Yolsuzluk yaptığı tespit edilen eski bakan idam cezasına çarptırıldı
14:52
Düğün günü kabusa döndü Damat dans ederken kalp krizi geçirip öldü
Düğün günü kabusa döndü! Damat dans ederken kalp krizi geçirip öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2025 19:44:22. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Damat Adayı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.