Samsun\'da Damat Adayı Tutuklandı

Samsun'da 16 yaşındaki damat adayı, 14 yaşındaki nişanlısının parmağındaki yüzüğü zorla aldığı iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan çocuk, damatlık almak için yüzüğü istediğini söyledi.

NİŞANLISININ YÜZÜĞÜNÜ ZORLA ALMAYA ÇALIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki O.Ç., 16 yaşındaki nişanlısı H.H.E. tarafından zorla yüzüğünün alındığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Yaklaşık bir ay önce aileler arasında yapılan törenle nişanlandığı öğrenilen kız çocuğu ile 16 yaşındaki nişanlısının 8 Ekim'de düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

TUTUKLANDI

Şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan H.H.E. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "8 Ekim'de düğün yapacaktık. Damatlık almak için yüzüğü istedim. Yüzüğü zorla almadım" dedi. Polisteki işlemleri tamamlanan H.H.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan H.H.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.