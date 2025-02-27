Samsun'da dolandırıcılık suçundan arandığı iddia edilen şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'da 'dolandırıcılık' iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.A., Samsun'da polis tarafından gözaltına alındı. İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Dolandırıcı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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