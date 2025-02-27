Samsun\'da Dolandırıcı Gözaltına Alındı

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Samsun'da dolandırıcılık suçundan arandığı iddia edilen şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da 'dolandırıcılık' iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.A., Samsun'da polis tarafından gözaltına alındı. İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN