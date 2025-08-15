Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Samsun\'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı
15.08.2025 18:12
Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 6 kişi dolandırıcılıktan tutuklandı. 1.1 milyon TL kazanç elde edildi.

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yapılan çalışmalar sonucu vatandaşları telefonla arayarak kendilerini "polis" ve "savcı" olarak tanıtan dolandırıcılara darbe vuruldu. Dolandırıcıların "Kimlik bilgileriniz suçta kullanıldı. Şüphelilere operasyon yaptık. Üzerlerinden sizin kimliğiniz çıktı. Para ve altın gibi değerli eşyalarınızı güvence altına alacağız. Sonrasında size iade edeceğiz" şeklindeki yalanlarla vatandaşları kandırdıkları, bu yöntemle toplam 1 milyon 143 bin 350 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Yapılan çalışmalarda 8 şüpheliden 1'inin cezaevinde olduğu anlaşılırken, diğer 7 şüphelinin yakalanması için Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Adıyaman ve Kars illerinde salı sabahı saat 05.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 1 kişi dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 6 kişi mahkemece tutuklandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, samsun, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

