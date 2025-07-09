Samsun'da Dolandırıcıya Hapis Cezası

Samsun'da sosyal medya üzerinden kahvaltı seti satış ilanı verip dolandırıcılık yapan bir kişi, 3 yıl 4 ay hapis, 2 bin 100 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden S.K. adlı kadın, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden gördüğü seramik kahvaltı seti satışı yapan ilanı veren kişi ile irtibata geçip bin 314 lira hesaba para gönderdi. Para gönderdiği kişiye bir daha ulaşamayan S.K., şikayetçi oldu. Olayla ilgili olayla ilgili S.Y. adlı kadın hakkında Samsun 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde dolandırıcılık suçundan dava açıldı. S.Y., dolandırıcı suçundan yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 2 bin 100 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN