Elektrik şirketi çalışanları trafoyu tamir etmek isterken akıma kapıldı: 3 yaralı

3.Sayfa

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan elektrik dağıtım şirketi çalışanı 3 işçi muhtelif yerlerinden yanarak yaralandı.

TRAFOYU TAMİR EDERKEN AKIMA KAPILDI

Olay, ilçeye bağlı Karadoruk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karadoruk Mahallesi'nde trafoda oluşan arızayı gidermek için çalışma esnasında akımdan oluşan arklar işçilerin yaralanmasına neden oldu. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaralanan Kenan Kartal, Recep Bayrak ve Hüseyin Duran'a ilk müdahalelerinden sonra 3 yaralı Vezirköprü Devlet Hastanesi sevk edildi.

VÜCUTLARINDA YANIKLAR VAR

Müdahaleleri yapılan ve 2'nci, 3'üncü derece yanıkları olan yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.