Elektrik şirketi çalışanları trafoyu tamir etmek isterken akıma kapıldı: 3 yaralı - Son Dakika
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Elektrik şirketi çalışanları trafoyu tamir etmek isterken akıma kapıldı: 3 yaralı

Elektrik şirketi çalışanları trafoyu tamir etmek isterken akıma kapıldı: 3 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde arızalanan trafoyu tamir eden 3 elektrik dağıtım şirketi çalışanı bit anda akıma kapıldı. Yaralanan 3 çalışan hastaneye kaldırılırken, vücutlarında 2'nci ve 3'ncü derecek yanıkları olduğu belirtildi.

27.06.2024 17:17
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan elektrik dağıtım şirketi çalışanı 3 işçi muhtelif yerlerinden yanarak yaralandı.

Elektrik şirketi çalışanları trafoyu tamir etmek isterken akıma kapıldı: 3 yaralı

TRAFOYU TAMİR EDERKEN AKIMA KAPILDI

Olay, ilçeye bağlı Karadoruk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karadoruk Mahallesi'nde trafoda oluşan arızayı gidermek için çalışma esnasında akımdan oluşan arklar işçilerin yaralanmasına neden oldu. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaralanan Kenan Kartal, Recep Bayrak ve Hüseyin Duran'a ilk müdahalelerinden sonra 3 yaralı Vezirköprü Devlet Hastanesi sevk edildi.

Elektrik şirketi çalışanları trafoyu tamir etmek isterken akıma kapıldı: 3 yaralı

VÜCUTLARINDA YANIKLAR VAR

Müdahaleleri yapılan ve 2'nci, 3'üncü derece yanıkları olan yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Elektrik şirketi çalışanları trafoyu tamir etmek isterken akıma kapıldı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Vezirköprü, Samsun, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elektrik şirketi çalışanları trafoyu tamir etmek isterken akıma kapıldı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik şirketi çalışanları trafoyu tamir etmek isterken akıma kapıldı: 3 yaralı - Son Dakika
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