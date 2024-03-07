Samsun Valisi: Hırsızlık ve suçlarda azalış sağlandı

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Samsun Valisi Orhan Tavlı, yapılan etkin ve sıkı denetimler sonucunda hırsızlık olaylarında yüzde 21,4, yüz kızartıcı suçlarda yüzde 17,8 ve yağma suçunda da yüzde 8,9'luk bir azalış sağlandığını söyledi.

Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı, Samsun Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı. Valilik sosyal medya hesaplarından canlı olarak da yayınlanan toplantıda Vali Orhan Tavı, şehrin asayiş raporunu kamuoyu ile paylaştı.

"Hırsızlık olayları yüzde 21, yüz kızartıcı suçlar yüzde 17 azaldı"

Vatandaşların huzuru için güvenlik güçlerinin 7/24 görev başında olduğuna değinen Samsun Valisi Orhan Tavlı, "İlimiz genelinde 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında operasyonel çalışmalar sonucunda toplam 16 bin 63 aranan şahıs yakalanmış, bin 891 adet ruhsatsız tabanca, 572 adet kurusıkı tabanca ve bin 39 adet av tüfeği başta olmak üzere çok sayıda suç aleti ele geçirilmiştir. 2023 yılında ilimizdeki kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 97,5, topluma karşı suçlarda aydınlatma oranı yüzde 97,3, malvarlığına karşı suçlarda aydınlatma oranı yüzde 79,7, millete ve devlete karşı suçlarda aydınlatma oranı yüzde 98,8, takibi gereken olaylarda aydınlatma oranı yüzde 99,6 olmuştur. Yapılan etkin ve sıkı denetimler sonucunda; hırsızlık olaylarında yüzde 21,4, yüz kızartıcı suçlarda yüzde 17,8 ve yağma suçunda yüzde 8,9'luk bir azalış sağlanmıştır" dedi.

"1 milyon 957 bin 265 kök kenevir ve skunk ele geçirildi"

Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri hakkında da bilgi veren Vali Orhan Tavlı, "Samsun'da narkotik suçlarla mücadelede NARKO-TİM motosiklet sayısı yüzde 30, personel sayısı ise yüzde 81 oranında artırılmıştır. 2023 yılında ilimiz genelinde 156 kilo 162 gram esrar, 896 bin 901 adet sentetik ecza, 53 kilo metamfetamin, 1 milyon 957 bin 265 kök kenevir ve skunk, 11 kilo bonzai, 12 bin 958 adet ecstasy hap başta olmak üzere çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. İlimizin her noktasında, NARVAS verileri doğrultusunda; öngörülmeyen alanlarda ve zamanlarda yapılan şok uygulamalar ve denetimler mücadeledeki etkinliğimizi her geçen gün daha da artıracaktır" diye konuştu.

"321 bin 791 araç ve sürücüye işlem yapıldı, 15 bin 515 araç ve motor trafikten men edildi"

Trafik verilerine değinen Vali Orhan Tavlı, "Geçtiğimiz yıl yapılan trafik uygulamalarında kurallara uymayan 321 bin 791 araç ve sürücüsüne işlem yapılmış, 15 bin 515 araç ve motor trafikten men edilmiştir. Özellikle alkollü araç kullanan, hız sınırına ve kurallara uymayan sürücülere yönelik trafik denetimlerimizi daha da artıracağız" şeklinde konuştu.

"Bin 861 gemi ve tekne kontrol edildi"

Sahil güvenlik alanında da asayiş çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Tavlı, "2023 yılında PKK/DEAŞ/FETÖ ve diğer terör örgütlerine üye olma suçundan 125 şahsa adli işlem yapılmıştır. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerimiz tarafından 2023 yılında 5 bin 400 saat sahil güvenlik görevi icra edilmiş, yapılan görevlerde bin 861 adet gemi/tekne kontrol edilmiş ve toplam 177 adet yasal işlem uygulanmıştır. Limanlarımızda son bir yıl içerisinde ticari faaliyette bulunan ve karasularımızda seyir icra eden toplam 2 bin 905 adet ticari geminin; taşıdıkları yük, uğradıkları liman vb. duruma göre yapılan risk analizleri doğrultusunda sorgulamaları, belge ve donanım kontrolleri yapılmıştır. 113 ilk ve orta öğretim kurumunda toplam 14 bin 557 öğrenciye geleceğin denizcileri ve çeken akıntı konularında bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca balıkçılık sezonu açılışı ve kapanışında icra edilen 20 toplantıda toplam 455 balıkçı bilgilendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Diğer asayiş uygulamaları

"Bilişim ve iletişim yoluyla dolandırıcılık, yasadışı bahis, siber zorbalık, narkotik suçlar, kadına yönelik şiddet ve hırsızlık suçlarıyla mücadele ve trafik kurallarına uyulmasına yönelik jandarma ve polisimiz tarafından bilgilendirme faaliyetlerimiz etkili bir şekilde yapılmaktadır" diyen Samsun Valisi Orhan Tavlı, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda; araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere toplam 179 bin 748 kişiye trafik eğitimi verilmiş, 75 bin 276 kişiye İçişleri Bakanlığımız tarafından kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına hizmete sunulan KADES (Kadın Destek Uygulaması) uygulaması yanı sıra dolandırıcılık ve hırsızlık konularında eğitim verilmiş, 110 bin 613 kişiye ise teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalığın önüne geçmek, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren SİBERAY hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Narkotik suçlarla mücadelede farkındalığı artırmak ve suçu önlemek üzere de; En İyi Narkotik Polisi Anne, UYUMA, NARKOREHBER ve NARKOLOG faaliyetleri etkili bir şekilde devam etmektedir. Aile içi ve kadına şiddetle mücadeleyi 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürmekteyiz ve toplumumuzun temelini oluşturan kadınlarımıza yönelik şiddetin önlenmesi için kolluk güçlerimiz gece gündüz hassasiyetle çalışmaktadır."

Vali Tavlı diğer uygulamalar hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Suçların önlenmesi kapsamında vatandaşlarımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimiz de düzenli olarak devam etmektedir. Samsun'da güvenlik birimlerimizin yapmış olduğu çalışmalara ilişkin toplumun her kesiminden memnuniyet verici geri dönüşler almaktayız. Asayiş, terör, narkotik, organize, siber ve göçmen kaçakçılığı suçları başta olmak üzere tüm suçlara karşı mücadelemiz; küçük-büyük, önemli-önemsiz ayrımı yapmaksızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edecek, suçluları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Bu doğrultuda; kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, özverili, hoşgörülü ve vatandaş odaklı bir anlayışla hizmet veren kolluk kuvvetlerimiz, sizlerin de güveni, desteği ve iş birliği sayesinde görevlerini titizlikle ve başarıyla ifa etmektedir. Bu vesileyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için mücadele ederken hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize de sağlık ve sıhhatler diliyorum. Şehrimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 7/24 esasına göre mesai yapan kolluk kuvvetlerimize çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar dilerken, bu konuda her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz belediyelerimiz, kamu kurumlarımız, mahalle muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, sizleri muhabbet ve hürmetle selamlarken de bereket ve huzur ayı olan Ramazan ayının da Samsunumuz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Vali Tavlı'nın açıklamasının ardından Valilik Binası önünde güvenlik güçleri personelleri ile birlikte fotoğraf çekiminin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıda ayrıca Samsun Vali Yardımcısı ve İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Samsun İl Jandarma Komutan Vekili Kd. Alb. Garip Gümüş hazır bulundu. - SAMSUN