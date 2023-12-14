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Samsun'da iskele yıkıldı, 1 işçi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da iskele yıkıldı, 1 işçi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan bir inşaatta iskele yıkıldı. İskeleden düşen bir işçi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da iskele yıkıldı, 1 işçi yaralandı
14.12.2023 - 13:23,
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Samsun'un Bafra ilçesinde 4 katlı inşaatta iskele yıkıldı. İskeleden düşen 1 işçi yaralandı.

Olay, Mevlana Mahallesi Tepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı inşaatın dış cephe çalışması için kurulan iskelenin yıkılması sonucu iskelenin ikinci katında çalışan işçilerden Kadir Keleş, yıkılan iskele ile birlikte yere düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine yaralanan Keleş, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da iskele yıkıldı, 1 işçi yaralandı - Son Dakika
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