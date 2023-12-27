Samsun\'da Kaçakçılık Operasyonu: 7 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Samsun'da kaçakçılık fillilerin önlenmesin amacıyla yapılan çalışmada şüpheli 3 kişi üzerinde yapılan çalışmada gümrük kaçağı olan 7 adet cep telefonu ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafında il genelinde kaçakçılık fiillerinin önlenmesi, izlenmesi ve araştırılması faaliyetleri çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan saha çalışmasında, 26 Aralık tarihinde İlkadım ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan motosikletli H.İ.A. ile F.B.'nin yapılan üst aramalarında gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 1 adet cep telefonu, yaya olarak hareket eden ve şüpheli tavırlar sergileyen Y.K.'nin elindeki çantada yapılan aramada ise gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli haklarında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli tahkikata başlanıldı.

21 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Aralık tarihinde Canik ilçesi Yenimahalle'de bir işyerinde polis ekiplerini görerek kaçmaya çalışan ve sonradan yapılan GBT sorgusunda hükümlü ve tutuklunun kaçması ile işyerinden silahla yağma suçlarından toplam 21 yıl 9 ay 14 gün aranması bulunduğu tespit edilen H.K. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN