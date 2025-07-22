Samsun'da Kadın Cinayeti: Davada İlk Duruşma Yapıldı - Son Dakika
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Samsun'da Kadın Cinayeti: Davada İlk Duruşma Yapıldı

Samsun\'da Kadın Cinayeti: Davada İlk Duruşma Yapıldı
22.07.2025 16:44
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Canik'te eşini öldüren Emrah Akpınar'a ağırlaştırılmış müebbet cezası talebiyle yargılama başladı.

Samsun'un Canik ilçesinde kardeşini öldürüp cezaevinden çıktıktan 5 yıl sonra da boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Olay, Canik Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak'ta 15 Nisan saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır sürücüsü Emrah Akpınar (38), boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi Emine Akpınar'a (36) sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırdı. Emine Akpınar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis olaydan sonra kaçan Emrah Akpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili Emrah Akpınar'ın kız kardeşinin oğlu Ali Ö. (25), cinayet bürosu ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayıplara karışan Emrah Akpınar'ın 2016 yılında İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı (33) da bıçaklayarak öldürdüğü ve yargılandığı mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp, 2021 yılında cezaevinden Covid izninden dolayı şartlı salıverildiği öğrenildi. Sürekli yer değiştirdiği tespit edilen Akpınar'ın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu olaydan 4 gün sonra geceleyin Atakum ilçesinin Cami Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Polis, termal ve kızılötesi kameraları da kullanarak Emrah Akpınar'ı saklandığı bir evin samanlık kısmında yakaladı. Gözaltına alınan Akpınar, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından 20 Nisan'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emrah Akpınar, yeğeni Ali Ö., kendisine kaçarken yardım ettiği iddia edilen Ersin Y. ve yakalandığı ahırın sahibi olan akrabası Nusret A. hakkında Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugünkü ilk duruşmasında Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi'nden duruşmaya getirilen Emrah Akpınar kendini savunarak, "Uzaklaştırma kararım olduğu için yanıma Ali'yi aldım. Evin olduğu yere gittik. Evin kapısını çaldım. Açan olmadı. Evin kapısını bana açmadılar diye Ali'yi gönderdim. Emine'nin dolmuştan inip geldiğini gördüm. Konuştuk, tartıştık. O an gözüm döndü. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Planlayarak yapmadım. Pişmanım" dedi.

Ölen Emine Akpınar'ın ailesinin avukatı Cansu Muzaça Çakıroğlu ise Emrah Akpınar'ın cinayeti planladığını belirterek, "Cinayetten 2 gün önce av malzemeleri satan yerden dağ postalı alıyor. Cinayetten sonra da dağ bayır kaçmasını aslında hep planlamış. Her ne kadar tasarlayarak öldürmedim dese de kurşun isabet noktaları sol göğsü, başı ve kafatası ve yüzündeki sağ-sol yanaklar yani hep öldürücü yerlere isabet ettirmiş. Sanık Emrah'ın babası, oğlu Emrah firariyken üstelik fiziksel zorluğu da bulunmasına rağmen cinayetten sonra köylerine gidiyor ve oradaki köylülerle muhabbet ediyor. Hatta orada diğer sanık Nusret A. ile karşılaşıyor ve sanık Nusret'in ahırında yakalanıyor. Emrah'ın babasının da Emrah'ın firar etmesi için yardımcı olduğu dosyaya sanık olarak eklenmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Tutuklu yargılanan Ali Ö. ile tutuksuz yargılanan Nusret A. ve Ersin Y. de kendini savundu.

Emrah Akpınar, duruşma sırasında Emine Akpınar'ın yakınlarına laf atınca mahkeme başkanı tarafından uyarıldı.

Mahkeme tutuklu sanıklar Emrah Akpınar ile Ali Ö.'nün tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

Duruşma çıkışı açıklamada bulunan Avukat Cansu Muzaça Çakıroğlu, "Emine Akpınar cinayetinde ilk celsemizi gerçekleştirdik. Kadın cinayetleri ülkemizin kanayan bir yarası. Bu konuda devletimizin daha ağır daha caydırıcı cezalar getireceği konusunda devletimize güvenimiz tam. Adaletin tecelli edeceğini düşünüyoruz. Bu konuda mahkemeye ve adalete güveniyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kadın Cinayeti: Davada İlk Duruşma Yapıldı - Son Dakika

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