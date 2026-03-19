Samsun'da Kahvehane Sahibi Cinayetinde Yeni Cezalar
Samsun'da Kahvehane Sahibi Cinayetinde Yeni Cezalar

19.03.2026 13:34
Altan E., kahvehane cinayetinden 10 yıl hapis cezası alarak cezaevine girdi, 'Seneye görüşürüz' dedi.

Samsun'da 2020 yılında meydana gelen kahvehane sahibi cinayetiyle ilgili yeniden yargılama sonucu 10 yıl hapis cezası alan sanık, cezasının kesinleşmesi üzerine yakalanarak cezaevine gönderildi. Hükümlünün adliyeye çıkarılırken "Seneye görüşürüz" demesi dikkat çekti.

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi ile Bahadır Sokak üzerinde 12 Ağustos 2020 tarihinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada kahvehane işletmecisi 2 çocuk babası Nadir Onat (41) ile Gürkan Ç. yaralandı. Ağır yaralanan Onat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ocak 2022 tarihinde görülen davada Gürkan Ç. ve Hazal B. 15'er yıl hapis cezalarına çarptırılırken, Altan E.'nin de aralarında bulunduğu bazı sanıklar da beraat etti. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gürkan Ç. ve Hazal B.'ye verilen cezayı da az buldu ve beraat edenlere verilen kararlarını da bozarak sanıkların yeniden yargılanmasına hükmetti.

Mahkemenin 4 Mart 2025 tarihinde yeniden görülen duruşmasında tutuklu sanıklar Gürkan Ç. ve Hazal B., müebbet hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz yargılanan Altan E. ile Mehmet D.B. 10'ar yıl, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan bir sanık ise 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanıp verilen 10 yıl hapis cezası geçen hafta kesinleşen Altan E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Altan A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyeye sevk edildi. Hükümlünün adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen basın mensubuna "Seneye görüşürüz" dedi. Adli işlemleri tamamlanan Altan E., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın

14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
