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Kırmızı ışıkta geçen yayalara 41 bin TL ceza - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta geçen yayalara 41 bin TL ceza

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaya geçidini kullanırken ışıkları ihlal ederek kırmızı ışıkta geçen 50 yayaya toplam 34 bin 500 lira para cezası kesti. Fatih Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde ise kırmızı ışıkta geçen 11 yayaya toplamda 7 bin 590 lira değerinde ceza yazıldı.

22.01.2024 - 13:45,  Güncelleme: 14:57
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Samsun'da trafik ekipleri tarafından bir saat süren yaya uygulamasında kırmızı ışıkta geçen 50 yayaya toplam 34 bin 500 lira para cezası uygulandı.

1 SAAT BOYUNCA UYGULAMA YAPTILAR

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün İlkadım ilçesi Cumhuriyet Dış Kavşak ile Atakum ilçesi Türkiş Dış Kavşak'ta bir saat süren yaya uygulaması düzenledi.

34 BİN 500 LİRA CEZA KESİLDİ

Trafik ekiplerinin denetiminde yaya geçidini kullanırken ışıkları ihlal ederek kırmızı ışıkta geçen 50 yayaya 690 lira kişi başı olmak üzere toplam 34 bin 500 lira para cezası uygulandı. Ceza yazılan yayalar ise çeşitli bahaneler ile kendilerini savundular.

VATAN CADDESİ'NDE DE 11 KİŞİYE CEZA YAZILDI

Fatih'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekiplerince, trafik kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi için Vatan Caddesi üzerinde dron destekli denetim gerçekleştirildi. Bir alışveriş merkezi önündeki trafik ışıklarının bulunduğu yerde bekleyen dron ekibi ışık ihlali yapan yayaları havadan tespit ederek ışıklarda bulunan ekibe bildirdi. Kurallara uymayan yayalar denetim noktasında durdurularak ceza yazıldı. Toplamda 11 yayaya 7 bin 590 lira ceza yazıldı.

Kırmızı ışıkta geçen yayalara 41 bin TL ceza
Kaynak: İHA
YORUMLAR (7)
  • Beşiktaş 1903: Hıı 55 milyon doları böyle böyle çıkaracağız ha gayret Yanıtla 53 268
  • Coronaci : Tamam simdi avrupali olduk)))) Yanıtla 32 249
  • Selim Kayisi: Paraya ihtiyaç var. Yanıtla 30 193
  • özer bergin: avrupada yayalar yol boşsa kırmızı ışıkta geçer buna'da "türkiş"derler. Yanıtla 21 116
  • Uğur RİZE: İyi olmuş gecmesinler kardeşim Yanıtla 36 87
  • Arzum Baskara: Gelde ogren nasil bi avrupa. Resmen asgari duzen. 15 68
  • murat özdemir: Yaya yollarındaki motorsikletlilere işlem yapmayanında allah belasını versin Yanıtla 7 60

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Son Dakika 3.Sayfa Kırmızı ışıkta geçen yayalara 41 bin TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırmızı ışıkta geçen yayalara 41 bin TL ceza - Son Dakika
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