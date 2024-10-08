Samsun'da Motokurye Kaza Geçirdi - Son Dakika
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Samsun'da Motokurye Kaza Geçirdi

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Samsun'da SUV otomobil, yaya geçidinde motokuryeye çarptı. Kurye yaralandı, sürücüden şikayetçi.

08.10.2024 03:11
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Aracıyla yaya geçidinden geçen sürücü motokurye ile böyle çarpıştı: Kurye ölümden döndü

SAMSUN - Samsun'da SUV tipi otomobili ile yaya geçidinden geçen sürücü, motokurye ile çarpıştı. Kazada ölümden dönen ve yüzüne 14 dikiş atılan motokurye, aracın sürücüsünden şikayetçi oldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İlkadım ilçesi 100. yıl Bulvarı üzeri Gürbüz Cami mevkisinde 5 Ekim saat 21.45'te meydana geldi. 55 AKA 476 plakalı SUV tipi otomobile ile yaya geçidinden geçerek U dönüşü yapan A.A., Osman Arar'ın kullandığı 55 AIF 83 plakalı motosikletin önüne çıktı. Duramayan motosiklet, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti ile birlikte yere düşen Osman Arar yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Arar'ın yüzüne 14 dikiş atıldı. Osman Arar ve Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri, kural ihlali yaparak kazaya yol açan sürücüye tepki gösterdi.

"Motosiklet üzerinde ölmek istemiyoruz. Bizi artık fark edin"

Olayı anlatan Osman Arar, "Meydan istikametinden Canik istikametine motosikletimle ile ilerlerken Gürbüz Camisi karşısında bulunan yaya yolundan geçen araç, yaya yolundan hızlı bir şekilde önüme atladı. Beni gördüğünde ilerlemesi gerekirken durdu ve ben de mesafe kısa olduğu için duramadım, vurmak zorunda kaldım. Bu arkadaş bir nevi ya beni ya da kendini öldürmek için yola atladı. O araçta olduğu için bir şey olmadı. Ben motosiklette olduğum için hasar gördüm. Biz yaya yollarının amaç dışında kullanılmasını istemiyoruz. Yaya yollarında araç istemiyoruz. Motosiklet üzerinde ölmek istemiyoruz. Bizi artık fark edin" dedi.

"1 günlük sürücünün bile yapmayacağı hatayı yaptı"

Avukat Alper Gür, "Şikayetçi olduk. Sefa Şerif Efe, İsmail Coşkun ve daha niceleri. Motokurye arkadaşlarımız hayatlarını diğer şoförlerin insafına bırakarak ailelerini geçindirmeye, çocuklarına okutmaya çalıştıkları sırada trafikteki diğer şoförlerin ihmalkar davranışları yüzünden hayata gözlerini yumdular. Meydana gelen kazada araç sürücüsü bilerek 1 günlük sürücünün bile yapmayacağı hatayı yaparak yaya geçidinden U dönüşü yapmak suretiyle müvekkile çarptı. Müvekkilimiz diğer arkadaşlarından daha şanslıymış ki hayatta kaldı. Motokuryelerin haklarını aramaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bu direkt katliamdır"

Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği Yönetim Başkanı Aydın Artan ise "Karşı tarafın yaya geçidini kullanması sadece o gün olmamış. Çevredeki vatandaşlardan aldığımız bilgiye göre hemen hemen her akşam o geçidi kullanıyormuş. Biz kendi ekipmanlarımız ile bir şekilde yolda ilerlerken dikkat ediyoruz ama bir yaya geçidinden araç çıkacağını hiçbir kurye tahmin edemez. Bu direkt katliamdır. Yetkililer sesleniyoruz. Yaya geçitlerine bir demir veya bir barikat koysunlar. Bu durum Osman kardeşimizde bir şey olmadı ama yarın bir gün olmayacağının garantisi yok" şeklinde konuştu.

Samsun\'da Motokurye Kaza Geçirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Motokurye Kaza Geçirdi - Son Dakika

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