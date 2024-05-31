Samsun'da muhtarlık seçimi husumeti yüzünden işlenen cinayetin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da muhtarlık seçimi husumeti yüzünden işlenen cinayetin katil zanlısı yakalandı

Samsun\'da muhtarlık seçimi husumeti yüzünden işlenen cinayetin katil zanlısı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan husumet sonucu bir kahvehanede gerçekleşen cinayetin katil zanlısı yakalandı. Olayda hayatını kaybeden zabıta memuru Selçuk Kurt'un katil zanlısı tutuklandı.

31.05.2024 12:46  Güncelleme: 12:51
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Samsun'da muhtarlık seçimi husumeti yüzünden kahvehane önünde işlenen cinayetin katil zanlısı yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta bulunan bir kahvehanenin önünde önceki gün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaneden dışarı çıkan İlkadım Belediyesinde görevli zabıta Selçuk Kurt (35) aracına doğru yürürken başka bir araçtan inen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, sol koltuk altı ve sağ omzundan vurularak ağır yaralanan 2 çocuk babası Selçuk Kurt, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Polis yaptığı çalışmada aracın plakasını tespit etti ve aracı kullanan İsmail Şanlı'yı (36) gözaltına aldı. Şanlı, dün Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahlı saldırıyı düzenleyen firari İsmail Soylu da Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı Soylu, geniş güvenlik önlemi altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muhtarlık seçimi yüzünden husumet

İsmail Şanlı ile ölen Selçuk Kurt arasında muhtarlık seçimi yüzünden husumet bulunduğu, olay yerinde Selçuk Kurt ile aralarında tartışma çıktığı ve bu sırada İsmail Şanlı'nın yanında bulunan Recep Soylu'nun araçtan inip tabanca ile ateş ettiği belirlendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da muhtarlık seçimi husumeti yüzünden işlenen cinayetin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

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