Samsun'un Bafra ilçesinde, park halindeki otomobilin camına yorgun mermi isabet etti. Cama isabet eden mermi, aracın yanında bulundu.

Olay; Mevlana Mahallesi Gökkuşağı 5. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sitenin içinde park halinde bulunan 55 ACE 212 plakalı otomobil sahibi aracının yanına geldiğinde ön camın kırık olduğunu fark etti. Aracın yanında yerde bulunan çekirdeği fark eden araç sahibi, polisi arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede yorgun merminin cama çarptıktan sonra aracın yanına düştüğünü belirlendi. - SAMSUN