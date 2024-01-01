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Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilin camına yorgun mermi isabet etti - Son Dakika
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Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilin camına yorgun mermi isabet etti

Samsun'un Bafra ilçesinde, park halindeki bir otomobilin camına yorgun mermi isabet etti. Olayda, mermi camı kırarak aracın yanında bulundu. Araç sahibi durumu polise bildirdi ve olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. İnceleme sonucunda, mermi çarptıktan sonra aracın yanına düştüğü tespit edildi.

Samsun\'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilin camına yorgun mermi isabet etti
01.01.2024 - 14:46,
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Samsun'un Bafra ilçesinde, park halindeki otomobilin camına yorgun mermi isabet etti. Cama isabet eden mermi, aracın yanında bulundu.

Olay; Mevlana Mahallesi Gökkuşağı 5. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sitenin içinde park halinde bulunan 55 ACE 212 plakalı otomobil sahibi aracının yanına geldiğinde ön camın kırık olduğunu fark etti. Aracın yanında yerde bulunan çekirdeği fark eden araç sahibi, polisi arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede yorgun merminin cama çarptıktan sonra aracın yanına düştüğünü belirlendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilin camına yorgun mermi isabet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilin camına yorgun mermi isabet etti - Son Dakika
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