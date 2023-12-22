Samsun\'da polis sahte içki imalathanesi ele geçirdi

- Samsun'da polis yılbaşı öncesi sahte içki imalathanesi ele geçirdi

SAMSUN - Samsun'da polis, yılbaşı öncesi yaptığı sahte içki operasyonunda 24 litre el yapımı içki, 170 litre içki yapımında kullanılan malzeme ve düzenekler ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki ile ilgili denetimlerini arttıran Samsun polisi, İlkadım ilçesinde tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 24 litre el yapımı içki, 170 litre damıtılarak alkollü içki elde etmek için hazırlanmış maya, şeker, pekmez ve su içeren sıvı, 2 adet alkollü içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet fişek, 15 adet sentetik ecza hap, 13 gram kenevir tohumu, 2 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi, ele geçirildi. Sahte içki imalatı yapılan yerin son derece sağlıksız ve pis olması dikkat çekti. Olayla ilgili Y.Ç ve A.A. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.