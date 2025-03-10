Eşini döven adam adliye önünde söylediği söz yüzünden tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde E.D. (39), eşi E.D.'yi (37) darp ettiği iddiasıyla Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

KADIN ŞİDDETİ REDDETTİ, KOCASI KABUL ETTİ

E.D. adlı kadın ifadesinde kocasının kendisini darp etmediğini söyledi. Koca E.D. ise eşini darp ettiğini kabul etti. Polisteki sorgusu tamamlanan E.D. adliyeye sevk edildi.

ADLİYE ÖNÜNDE TEHDİT ETTİ

Adliye önünde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Karımı öldürmedim ama çıkınca öldüreceğim" diyen E.D. hakkında polisler tutarak hazırladı.

TUTUKLANDI

Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.D., eşini darp etmediğini savunarak suçlamaları kabul etmedi. E.D. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.