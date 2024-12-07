Samsun'da Trafik Kazalarında İki Kayıp - Son Dakika
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Samsun'da Trafik Kazalarında İki Kayıp

Samsun\'da Trafik Kazalarında İki Kayıp

Samsun'da Kasım ayında 895 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi öldü, 507 kişi yaralandı.

07.12.2024 11:13
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Samsun'da 2024 Kasım ayında polis bölgesinde meydana gelen 895 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 507 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar, 2024 yılının Kasım ayında da birçok acının yaşanmasına yol açtı. Kasım ayında Samsun'da 363'ü ölümlü-yaralamalı ve 532'si maddi hasarlı toplamda 895 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 507 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 224 kişi öldü

Türkiye genelinde Kasım ayında 52 bin 497 kaza meydana geldi. Bu kazaların 192'si ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 224 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 875 kişi yaralandı. Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 490'nı bisiklet, 1'ini at arabası, 2 bin 469'unu motorlu bisiklet, 7 bin 227'sini motosiklet, 16 bin 621'ini otomobil, 805'ini minibüs, 4 bin 770'ini kamyonet, 563'ünü kamyon, 702'sini çekici, 594'ünü otobüs, 245'ini traktör, 7'sini arazi taşıtı, 62'sini özel amaçlı, 34'ünü iş makinesi, 23'ünü ambulans, 16'sını tanker, 9'unu tren, 8'ini tramvay ve 543'ünü diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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